Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Час назад аналогичные меры были введены в аэропорту Волгограда, а минувшей ночью — в воздушных гаванях Самары и Саратова.
План «Ковер» может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
В ночь на пятницу, 10 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.
Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.