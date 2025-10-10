Аэропорт Саратова приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Час назад аналогичные меры были введены в аэропорту Волгограда, а минувшей ночью — в воздушных гаванях Самары и Саратова.

План «Ковер» может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.