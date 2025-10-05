На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области мужчина получил ранения в результате удара ВСУ

Богомаз: при атаке ВСУ на предприятие в селе Подывотье пострадал мужчина
FotograFFF/Shutterstock

Мужчина пострадал в результате атаки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в селе Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе АПХ «Мираторг» в селе Подывотье Севского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил осколочные ранения», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что пострадавшего оперативно доставили в районную больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь, отметил губернатор.

Накануне Богомаз сообщил, что житель Брянской области пострадал при атаке украинских ударных беспилотников «Дартс» на автовокзал в поселке Погар. Глава региона отметил, что удар БПЛА был целенаправленным. Мужчину госпитализировали. При налете также были повреждены два пассажирских микроавтобуса.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

Атаки БПЛА на Россию
