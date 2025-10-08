Российская армия уничтожила вербовавшего пленных командира спецназа ВСУ

Российская армия ликвидировала командира группы 140-го центра спецназа Украины Леонида Семенюка (позывной «Флип»), который пытался вербовать военнопленных и распространял пропаганду посредством видеороликов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Сумской области в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра сил специальных операций Украины, капитан Семенюк Леонид Александрович (позывной «Флип»)...» — говорится в сообщении.

8 сентября сообщалось, что начальник украинской заставы лейтенант Андрей Гаджук был ликвидирован в результате ракетного удара в Сумской области. В силовых структурах РФ рассказали, что удар был нанесен по населенному пункту Иволжанское. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины, где находился Гаджук.

Ранее армия РФ уничтожила в Сумской области подполковника ВСУ «Кощея».