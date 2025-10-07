На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ

Гладков: над Старым Осколом системой ПВО сбит украинский дрон
Над Белгородской областью ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, никто не пострадал, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолетного типа», — говорится в сообщении.

В результате падения обломков дрона в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе осколками посечены 20 автомобилей. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

6 октября глава региона рассказал о ракетном ударе по административному центру. Изначально сообщалось об одном жителе, который получил несовместимые с жизнью травмы. Гладков тогда писал в своем Telegram-канале, что другой местный житель пострадал, получив осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что и его спасти не удалось.

Кроме того, в результате удара получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего на некоторых улицах начались перебои с электричеством.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
