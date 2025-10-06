На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Увеличилось число погибших в результате ракетного удара по Белгороду

Гладков: мужчина, пострадавший в результате ракетного удара по Белгороду, умер
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Скончался мужчина, пострадавший в результате ракетного удара по Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», — написал губернатор.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

О ракетном ударе по административному центру глава региона рассказал 6 октября. Изначально сообщалось об одном погибшем — мужчине, помогавшем ликвидировать последствия предыдущего обстрела украинской армии. Гладков тогда писал в своем Telegram-канале, что другой местный житель пострадал, получив осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего на некоторых улицах начались перебои с электричеством. Гладков отмечал, что аварийные службы устраняют неполадки.

Ночью 6 октября стало известно, что после обстрела Белгорода почти 40 тысяч человек остались без электроэнергии. Отключения затронули сам город, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами