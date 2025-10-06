Увеличилось число погибших в результате ракетного удара по Белгороду

Скончался мужчина, пострадавший в результате ракетного удара по Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», — написал губернатор.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

О ракетном ударе по административному центру глава региона рассказал 6 октября. Изначально сообщалось об одном погибшем — мужчине, помогавшем ликвидировать последствия предыдущего обстрела украинской армии. Гладков тогда писал в своем Telegram-канале, что другой местный житель пострадал, получив осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего на некоторых улицах начались перебои с электричеством. Гладков отмечал, что аварийные службы устраняют неполадки.

Ночью 6 октября стало известно, что после обстрела Белгорода почти 40 тысяч человек остались без электроэнергии. Отключения затронули сам город, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.