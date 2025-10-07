В ДНР сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска

Подразделение украинской организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) сбежало с поля боя из Красноармейска. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков «Азова». В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города», — заявил он.

Кимаковский отметил, что фактически сбежало целое подразделение. Он подчеркнул, что при попытке бегства часть украинских военнослужащих была уничтожена.

До этого военнопленный ВСУ Михаил Челенко заявил, что бойцы украинской армии готовят к сдаче Красноармейск. По его словам, в городе «уже некому воевать». Челенко рассказал, что остался один из своей группы, в которой было восемь человек.

Он сдался в плен под Красноармейском, когда его группа оказалась в окружении. Его принудительно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

Ранее в Купянске целое подразделение ВСУ добровольно сдалось в плен.