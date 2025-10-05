В Белгороде создали и отправили на фронт новый ударный дрон с «жалом»

Белгородские инженеры разработали, испытали и уже направили в зону СВО новый самоуничтожающийся беспилотный летательный аппарат с «жалом». Об этом сообщили Telegram-каналу Mash участники проекта.

По их словам, в создании машины учтены пожелания десятков подразделений, работающих с эффективными БПЛА, и аппарат рассчитан на выполнение ударных задач.

Новый аппарат, получивший название «Ассоль» или «птица мечты», позиционируется как ударный «камикадзе» с возможностью нанесения поражения с различных углов. Разработчики указали, что дрон рассчитан на полезную нагрузку до 3 кг и обладает дальностью полета до 15 километров. Одной из ключевых черт конструкторами названа упрощенная схема применения, обеспечивающая быструю подготовку к вылету и возможность дистанционного подрыва боевой части.

По словам авторов проекта, идея родилась из практических замечаний военнослужащих о недостатках имеющихся моделей, и при создании «Ассоль» акцент сделали на простоте эксплуатации: минимальной пред‑польной подготовке и универсальности применения в качестве зенитно‑моторного удара по различным целям.

Разработчики добавили, что аппарат прошёл испытания и уже направлен в части для оперативного использования. Подробности о ходе боевого применения и итогах эксплуатации обещали публиковать по мере накопления опыта.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.