Стало известно о появлении женских расчетов дронов ВСУ в Запорожской области

Бойцы российской группировки войск «Днепр» обнаружили на позициях ВСУ в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА. Об этом в беседе с РИА Новости заявил боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным «Увар».

По его словам, российские военные находили на позициях противника помаду, женские дезодоранты, специальные пояса, которые шли в комплектах к бронежилетам.

Также «Увар» рассказал, что вместе с вещами, которыми девушки обычно пользуются, там же было обнаружено большое количество готовых и еще не собранных снарядов (так называемые «сбросы»), которые скидывают с дронов.

В начале сентября представитель российских силовых структур сообщил, что Вооруженные силы Украины стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков. По его словам, если раньше женщины встречались в рядах ВСУ в основном в качестве медиков, то сейчас их можно увидеть в расчетах FPV-дронов, среди артиллеристов и стрелков. Также были случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

Ранее стало известно о женщинах-заключенных в составе ВСУ.