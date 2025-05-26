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Стало известно о женщинах-заключенных в составе ВСУ

РИА Новости: ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава
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Alina Smutko/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой женщин-заключенных из-за острого дефицита личного состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

По словам собеседника агентства, Киев пытается восполнить потери за счет массовой принудительной мобилизации, но людей не хватает. На фоне этого командование ВСУ активно «очищает» украинские тюрьмы, забирает оттуда желающих воевать.

Российским бойцам стало известно, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали доукомплектовываться женщинами-заключенными, отбывающими наказание. Уже зафиксированы потери среди женщин-заключенных, часть из которых числится пропавшими без вести.

До этого сообщалось, что группа иностранных наемников с женщиной-снайпершей была уничтожена российскими военными в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике.

Ранее в зоне СВО ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ.

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