На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Украина едва ли получит Tomahawk

American Conservative: Украина вряд ли получит от США ракеты Tomahawk
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Украина едва ли получит крылатые ракеты Tomahawk, пишет колумнист American Conservative Тед Снайдер.

По мнению авора публикации, поставка Киеву ракет Tomahawk — это красная черта, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать. К тому же, США производят менее 200 Tomahawk в год, а значит Украина вряд ли получит большое количество ракет.

«Россия знает, что Украина не сможет использовать крылатые ракеты без американской разведки, которая определит цели и наведет ракеты, а это потенциальная красная линия, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп не желает делать», — пишет Снайдер.

Именно поэтому, подчеркивает он, Tomahawk были единственным вооружением, которое президент США отказался продавать НАТО для поставок на Украину.

close
«Газета.Ru»

Накануне эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал, что поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является политически рискованной для Вашингтона, поскольку их обслуживание потребует участия военных специалистов США.

Ранее СМИ показали карту с городами РФ, куда могут долететь ракеты Barracuda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами