На Западе заявили, что Украина едва ли получит Tomahawk

Украина едва ли получит крылатые ракеты Tomahawk, пишет колумнист American Conservative Тед Снайдер.

По мнению авора публикации, поставка Киеву ракет Tomahawk — это красная черта, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать. К тому же, США производят менее 200 Tomahawk в год, а значит Украина вряд ли получит большое количество ракет.

«Россия знает, что Украина не сможет использовать крылатые ракеты без американской разведки, которая определит цели и наведет ракеты, а это потенциальная красная линия, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп не желает делать», — пишет Снайдер.

Именно поэтому, подчеркивает он, Tomahawk были единственным вооружением, которое президент США отказался продавать НАТО для поставок на Украину.

Накануне эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал, что поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является политически рискованной для Вашингтона, поскольку их обслуживание потребует участия военных специалистов США.

Ранее СМИ показали карту с городами РФ, куда могут долететь ракеты Barracuda.