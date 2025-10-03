Политолог оценил вероятность передачи ракет Tomahawk Киеву

Поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является политически рискованной для Вашингтона, поскольку их обслуживание потребует участия военных специалистов США. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Но даже если «Томагавки» появятся на вооружении Украины, изменить соотношение сил в конфликте они не смогут, считает он.

«Это дозвуковая ракета, созданная в 1980-е годы. <...> «Томагавк» нашими средствами ПВО тоже обуздаем», — сказал Кошкин.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ показали карту с городами РФ, куда могут долететь ракеты Barracuda.