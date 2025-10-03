На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил вероятность передачи ракет Tomahawk Киеву

Политолог Кошкин: вероятность передачи ракет Tomahawk Киеву невелика
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву является политически рискованной для Вашингтона, поскольку их обслуживание потребует участия военных специалистов США. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Но даже если «Томагавки» появятся на вооружении Украины, изменить соотношение сил в конфликте они не смогут, считает он.

«Это дозвуковая ракета, созданная в 1980-е годы. <...> «Томагавк» нашими средствами ПВО тоже обуздаем», — сказал Кошкин.

close
«Газета.Ru»

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ показали карту с городами РФ, куда могут долететь ракеты Barracuda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами