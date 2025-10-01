На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные США в условиях шатдауна продолжат службу без оплаты в полном составе

В США пояснили, что во время шатдауна военные продолжат работу без оплаты труда
Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

Во время паузы в работе правительства, которая наступит в отсутствие согласованного бюджета на начавшийся финансовый год, Вооруженные силы США будут нести службу в полном составе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разъяснения конгрессменов.

Опираясь на опыт прошлых лет, член палаты представителей Шонтель Браун пояснила, что все несущие службу и резервисты в ожидании призыва остаются в распоряжении правительства.

«Сотрудники федеральных правоохранительных органов тоже обязаны выходить на работу», — отметила она. Однако все представители федеральных правоохранительных структур и военнослужащие не получат оплату до завершения шатдауна, добавила Браун.

До этого подобные пояснения давал другой член палаты представителей — Боб Латта. Он говорил, что военные продолжат свою службу до тех пор, пока средства не будут согласованы с конгрессом.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам.

Шатдаун в США — это временная остановка работы части государственных органов, потому что конгресс не успел утвердить бюджет, а президент — подписать его. Обычно такой риск возникает 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае если бюджет не принят, то часть госслужащих отправляется в неоплачиваемый отпуск, а критически важные службы продолжают работать, но без оплаты труда.

Ранее сенат США вновь заблокировал закон о временном финансировании.

