СМИ сообщили о возможном ударе ВС России по кол-центру украинских мошенников

RT: армия России, возможно, ударила по мошенническому кол-центру на Украине
true
true
true

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, ударили по одному из мошеннических колл-центров в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Официальной информации по этой теме на момент публикации не поступало.

До этого информационный медиа-портал министерства внутренних дел Казахстана сообщил о том, что в Киеве пресекли деятельность крупного мошеннического кол-центра. По данным ведомства, в операции были задействованы сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальной полиции, офиса генерального прокурора Украины и генпрокуратурой Казахстана.

В мае ФСБ России сообщила о том, что на Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров. Сообщалось, что их работа обеспечивается через информационную инфраструктуру городов Украины, а также некоторых стран Европейского союза. По данным ведомства, в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. мошеннических преступлений, совокупный ущерб от которых составил не менее 170 млрд рублей.

Ранее в МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии.

