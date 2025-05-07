В ФСБ назвали число мошеннических кол-центров на Украине

ФСБ: на Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров

На Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров. Об этом «Интерфакс» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 кол-центров», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Работа этих кол-центров обеспечивается через информационную инфраструктуру городов Украины, а также некоторых стран Европейского союза. В ФСБ подсчитали, что в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. мошеннических преступлений, совокупный ущерб от которых составил не менее 170 млрд рублей.

Также в 2024 году были изъяты более 1200 сим-боксов, около 1000 модемов и телефонных аппаратов, 1,2 млн сим-карт. Сотрудники правоохранительных органов задержали 208 их владельцев.

Также в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ заявили, что простая мера — заклеивание объектива фронтальной камеры — способна защитить пользователей от ряда мошеннических схем.

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