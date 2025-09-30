Российские бойцы на отбитых в Донецкой народной республике (ДНР) позициях обнаружили тело мирного жителя, замученного военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Тело было обнаружено в населенном пункте Кировск. По словам собеседника агентства, мужчина был местным жителем, которого бойцы ВСУ незаконно задержали, приковали к нарам и пытали.

«Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже», — рассказал представитель силовых структур.

Он отметил, что мужчины не стало до прихода на украинские позиции российских штурмовиков.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о «чудовищной охоте на людей» в Херсоне. По его словам, сотрудники украинской полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов, получили секретный приказ о взломе квартир и применении оружия в отношении жителей города в случае их сопротивления. Сальдо отметил, что особую жестокость проявляют сотрудники ТЦК, прибывшие из западных областей Украины. Губернатор сообщил, что они открыто называют жителей, оставшихся в Херсоне, предателями и оправдывают любые проявления зверств.

Ранее омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях ВСУ в Часовом Яре.