На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тело мирного жителя, которого пытали бойцы ВСУ, нашли на позициях в ДНР

РИА Новости: в Кировске нашли тело замученного бойцами ВСУ мирного жителя
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы на отбитых в Донецкой народной республике (ДНР) позициях обнаружили тело мирного жителя, замученного военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Тело было обнаружено в населенном пункте Кировск. По словам собеседника агентства, мужчина был местным жителем, которого бойцы ВСУ незаконно задержали, приковали к нарам и пытали.

«Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже», — рассказал представитель силовых структур.

Он отметил, что мужчины не стало до прихода на украинские позиции российских штурмовиков.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о «чудовищной охоте на людей» в Херсоне. По его словам, сотрудники украинской полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов, получили секретный приказ о взломе квартир и применении оружия в отношении жителей города в случае их сопротивления. Сальдо отметил, что особую жестокость проявляют сотрудники ТЦК, прибывшие из западных областей Украины. Губернатор сообщил, что они открыто называют жителей, оставшихся в Херсоне, предателями и оправдывают любые проявления зверств.

Ранее омбудсмен ДНР рассказала о преступлениях ВСУ в Часовом Яре.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами