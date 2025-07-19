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Украинские власти дали приказ силовикам стрелять по жителям Херсона

Сальдо: сотрудники ТЦК и полиции Украины получили приказ стрелять по херсонцам
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Juan Medina/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сотрудники украинской полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов, получили секретный приказ о взломе дверей квартир и применении оружия в случае сопротивления со стороны жителей Херсона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«В Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет», — написал Сальдо.

Он также отметил, что особую жестокость проявляют сотрудники ТЦК, прибывшие из западных областей Украины. По словам губернатора, они открыто называют жителей, оставшихся в городе, предателями, оправдывая любые проявления зверств.

На прошлой неделе представитель антифашистского подполья сообщил, что коррумпированные командование и местные власти вдвое урезали нормы питания для раненых украинских военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Херсона.

Ранее в Раде признали массовую коррупцию в ВСУ.

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