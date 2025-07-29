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В Красноярске чиновница посоветовала уйти на СВО за вопрос про проблемы с интернетом

Чиновница Кузьминых посоветовала горожанам уйти на СВО из-за перебоев интернета
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае чиновница Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на спецоперацию тем, кто потеряет работу из-за перебоев с интернетом. Ее слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета. По его словам, это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях региона, исходя из данных об оперативной обстановке, а также для профилактики сетевых угроз.

В комментариях к публикации местные жители пожаловались, что мобильная связь не работает уже четыре дня. Одна из жительниц пожаловалась, что люди, которые работают дистанционно, могут быть уволены из-за ограничений.

«А как быть тем кто на удаленке? Люди работу потеряют», — написала она (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Женщине ответила местная чиновница Екатерина Кузьминых, сказав, что «на СВО всем работы хватит».

Кузьминых возглавляет «Центр управления регионом». Организация занимается мониторингом, отработкой и анализом обращений граждан.

Ранее вологодская чиновница, уволенная из-за слов дочери об СВО, ушла из «Единой России».

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