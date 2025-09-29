Дважды кавалер ордена Мужества рассказал о боевых операциях в Донбассе

Дважды кавалер ордена Мужества, командир роты с позывным Крава сообщил, что его подразделение уничтожило около 20 украинских военных и взяло в плен еще восемь солдат противника во время выполнения боевой задачи. Соответствующее видео оказалось в распоряжении ТАСС.

Военнослужащий уточнил, что первую государственную награду получил в начале 2024 года за операцию под Новомихайловкой. Тогда его группа из восьми человек штурмовала опорный пункт противника, в результате чего были ликвидированы около 20 бойцов ВСУ и захвачены восемь пленных. После удержания позиции подразделение провело ротацию.

Второй орден Мужества офицер получил за действия в районе Константиновки. По его словам, он вместе с сослуживцем с позывным Палка скрытно вышел к позициям противника через тыл, уничтожив восемь украинских военных при поддержке роты и корректировке с воздуха.

Крава родился в селе Константиновка Амурской области. Он окончил Амурский кадетский корпус, затем Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Рокоссовского. В 2024 году офицер прибыл в штурмовой отряд, где поначалу командовал взводом и участвовал в диверсионных операциях, а позже возглавил штурмовую роту.

