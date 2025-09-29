Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненого американского наемника на поле боя в Малых Щербаках в Запорожской области. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным «Увар», передает РИА Новости.

Инцидент произошел 9 мая этого года, когда отряд спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, в составе которого был гражданин США, пытался атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте.

По словам «Увара», американец был жив, у него была прострелена только нога. Рядом с ним был сослуживец.

«Они шли по двойкам. Он (напарник) первого уничтожил, а я второго (ранил). Я им когда крикнул сдаваться, они начали садиться в такую канавку. Я ему в ногу стрельнул, перебил две ноги», — поделился российский боец.

По словам военнослужащего, после того, как американца ранили, по дому, где находились силы ВС РФ, был нанесен артиллерийский удар, а потом прилетели более 20 ударных дронов, которые мешали подойти к раненому.

Ранее в ДНР американского наемника приговорили к 14 годам колонии.