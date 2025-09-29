В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС России.

Граждан предупредили о возможном падении взрывных устройств и призвали соблюдать меры безопасности.

Ведомство рекомендовало жителям укрыться в защищенных помещениях, таких как подвалы или специальные защитные сооружения, держаться подальше от окон и в случае обнаружения упавших взрывных устройств звонить в службу 112.

На выходных угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли на территории Тамбовской области. В ночь на субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

В ночь на понедельник, 29 сентября, средства противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами России. По данным Минобороны, лишь в период с 23:00 28 сентября до 7:00 29 сентября по московскому времени силы ПВО перехватили 78 дронов.

