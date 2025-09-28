Гладков рассказал о мерах по восстановлению энергоснабжения в Белгороде

В Белгороде меры по восстановлению энергоснабжения приняты на федеральном уровне

В Белгороде необходимые меры по восстановлению электроснабжения были приняты на федеральном уровне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Доложил правительству Российской Федерации, в частности, министру энергетики [Сергею Цивилеву], полномочному представителю президента Российской Федерации [в Центральном федеральном округе] Игорю Олеговичу Щеголеву. Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне», — написал глава региона.

По его словам, все службы находятся на своих местах, все необходимые работы осуществляются. Всех материалов, запасов оборудования достаточно. Аварийные бригады проводят необходимую работу. Там, где было нужно, запущена резервная генерация, заявил чиновник.

Также он выразил надежду, что эта проблема будет решена в максимально короткие сроки.

Вечером 28 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре стало известно, что Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

