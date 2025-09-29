На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Болгарии намерены построить крупнейшую в стране военную базу НАТО

Посол Митрофанова: в Болгарии планируют построить крупнейшую базу НАТО
true
true
true
close
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Болгарские власти намерены построить в стране крупнейшую военную базу НАТО. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс давно перестал быть оборонительным союзом, если вообще когда-нибудь был таковым. В основополагающих документах НАТО Россия называется «самой значимой и прямой угрозой безопасности».

Митрофанова отметила, что государства НАТО не скрывают намерения проводить дальнейшую милитаризацию восточного фланга. Так, власти Болгарии планируют не только строительство крупнейшей в стране базы альянса по соглашению с Италией, но и закупки нового оружия, создание «коридоров военной мобильности» для «облегчения передвижения войск».

Посол обратила внимание на то, что Болгария неоднократно заявляла о необходимости подготовки к возможному увеличению контингента НАТО с 1,2 тысячи до 5 тысяч военнослужащих. Пока численность группировки альянса в Болгарии остается прежней, однако соглашение с Италией, по сути, является развитием этих заявлений.

29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает ничем не обоснованную милитаризацию Европы, альянс дошел до Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Болгарии построят объекты для размещения бригады НАТО.

