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В Болгарии построят объекты для размещения бригады НАТО

БТА: объекты для размещения бригады НАТО построят на юго-востоке Болгарии

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Ints Kalnins/Reuters

Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Как сообщил министр обороны Болгарии Атанас Запрянов, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол.

Глава военного ведомства также уточнил, что боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах «за пределами населенных пунктов и казарменных территорий».

Известно также, что в сентябре 2025 года Болгария примет 20-е по счету гражданские учения Североатлантического альянса по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Как ожидается, в ходе учебных мероприятий участникам предстоит столкнуться со сценариями, которые включают в себя различные стихийные, а также промышленные катастрофы.

В августе 2024 года совет министров Болгарии разрешил военнослужащим страны принимать участие по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее в Болгарии разработали законопроект о выходе из НАТО.

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