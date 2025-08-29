На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова уличила НАТО в милитаризации Болгарии

Захарова: НАТО продолжает милитаризацию Европы, теперь дошли и до Болгарии
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

НАТО продолжает ничем не обоснованную милитаризацию Европы, альянс дошел до Болгарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 13 августа Совет министров Болгарии одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны, в том числе строительству военных сооружений в районе населенного пункта Кабиле.

«Это еще раз подтверждает, что НАТО продолжает линию на агрессивную, ничем не обоснованную милитаризацию европейского континента», — заявила Захарова.

До этого бывший командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане, генерал Дэвид Петреус предложил отправить войска НАТО на передовую на Украине. По его мнению, такое действие является наиболее убедительной гарантией безопасности для Киева.

28 августа газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что Соединенные Штаты пересмотрели свою позицию по гарантиям безопасности для Киева после урегулирования украинского конфликта и готовы активнее участвовать в их реализации.

Ранее в Совфеде предрекли дестабилизацию в случае вхождения Украины в НАТО.

