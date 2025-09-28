Военкоры сообщили об ударе по складам с истребителями на Украине

«Военный обозреватель»: ударом «Кинжалов» поражены склады с F-16 на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по складам, на которых хранятся истребители F-16 на авиабазе украинской армии в Староконстантинове (Хмельницкая область). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Не менее двух гиперзвуковых ракет «Кинжал» поразили укрепленные объекты хранения украинских истребителей F-16 на авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Ночью 28 сентября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны.

В Минобороны уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными дронами. По данным ведомства, целью российских военных стали объекты, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские войска поразили подстанции, используемые для ж/д перевозок оружия и техники ВСУ.