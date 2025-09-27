На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белгород подвергся ракетному обстрелу

Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгород подвергся ракетному обстрелу, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник опубликовал фотографии с последствиями попаданий ракет.

«В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте», — сообщил он.

Глава региона добавил, что в многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Осколки посекли десять автомобилей. Предварительно никто не пострадал.

В течение дня в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. Гладков призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». В первый раз этот режим действовал с 13:42 до 13:49, а во второй — с 18:48 до 19:12. Кроме того, в области до сих пор введена опасность атаки беспилотников.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Обстрелы Белгорода
