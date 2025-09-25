Госдеп одобрил продажу Германии управляемых ракет на $1,23 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Германии крылатых ракет AMRAAM на сумму $1,23 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в Пентагон.

В агентстве уточнили, что в рамках сделки Германии передадут 400 ракет класса «воздух–воздух», комплектующие, системы шифрования, учебное оборудование, а также окажут поддержку в эксплуатации. В роли основного подрядчика выступит корпорация RTX.

В DSCA отметили, что поставки направлены на укрепление оборонного потенциала Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35. Также, по данным агентства, реализация решения позволит расширить возможности НАТО по планированию операций.

По информации агентства, поставки ракет не изменят военный баланс в регионе.

В конце августа Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Дании зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $8,5 млрд. Страна планировала приобрести 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с модернизированной системой наведения, 20 ракет PAC-3, шесть пусковых установок, шесть комплектов интегрированной сети пусковых установок, а также другое оборудование.

Ранее Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву более 3 тыс. ракет большой дальности ERAM.