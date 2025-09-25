На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Белгородской и Брянской областями сбили семь беспилотников ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили семь дронов над Белгородской и Брянской областями
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытки атаки были совершены в период с 15:00 по 20:00 мск. Пять дронов были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Брянской. В министерстве отметили, что украинские войска попытались атаковать регион с помощью беспилотников самолетного типа.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что три украинских беспилотных летательных аппарата сбили над регионами РФ. По данным ведомства, ВСУ использовали дроны самолетного типа. Атака продолжалась с 12:00 до 15:00 мск. Две цели перехватили в Белгородской области, еще одну — в Курской области.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. По его словам, никто из жителей региона не пострадал, станция продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в Краснодарском крае после падения украинского БПЛА произошел пожар на заводе.

