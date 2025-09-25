Мать участника СВО рассказала о его тайных похоронах на мусульманском кладбище

Родители участника специальной военной операции (СВО), который погиб при освобождении Суджи в Курской области, столкнулись с угрозами при попытке присутствовать на его похоронах. Об этом сообщила мать бойца в беседе с изданием ИА «Регнум».

По словам женщины, тело ее сына направили в Нытву Пермского края, где живут родители. Однако во время транспортировки с военкоматом связалась 65-летняя женщина, которая представилась гражданской женой 25-летнего военного. Она заявила, что молодой человек якобы принял ислам и уговорила отдать останки в местную мечеть.

Родителям бойца стало известно о месте похорон лишь за несколько минут до начала церемонии. На входе в мечеть их встретил агрессивно настроенный мужчина, который отказался пускать мать и отца внутрь и выгнал их с оскорблениями и угрозами. Женщина уточнила, что он также грубо обошелся с представителями военкомата по телефону.

В результате похороны прошли без участия родственников военного. Позже местные жители помогли родителям отыскать могилу сына на окраине мусульманского участка кладбища: захоронение остается неухоженным без памятника или креста. Мать бойца считает, что пожилая женщина, которая представилась его женой, аферистка, желающая получить выплаты. Родители выяснили, что она проживает в Москве. Также из выписки ЗАГСа стало известно, что их сын официально не был женат.

