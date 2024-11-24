Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В день похорон семья погибшего на СВО челябинца нашла в гробу чужое тело

Семье погибшего на СВО челябинского полицейского доставили чужое тело

close
Depositphotos

В Агаповском районе Челябинской области родственникам погибшего в зоне СВО полицейского привезли чужое тело. Об этом сообщает «Верстов.Инфо».

По данным агентства, тело мужчины доставили в цинковом гробу. Когда его мать и сестра настояли на том, чтобы увидеть тело, внутри лежал другой военнослужащий. Им оказался молодой человек из тюменского поселка. Женщины связались с членами его семьи, попросили вскрыть доставленный туда гроб и сделать опознание.

Согласно материалу, похороны погибшего полицейского должны были состояться в воскресенье, 24 ноября, но из-за ошибки церемония была отменена.

Весной жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына из-за сомнений в причинах его смерти и потребовала расследования обстоятельств случившегося. Матери и отцу 34-летнего добровольца с позывным «Мудрый» из Волгограда сообщили о гибели их сына в зоне СВО на Украине. Вначале им выдали справку, в которой было написано, что мужчина погиб от огнестрельного ранения. Однако затем им стало известно о существовании другого документа, где причиной смерти указан суицид. Они в это не поверили.

Ранее мать троих детей умерла, узнав о гибели мужа на СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами