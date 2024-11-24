В день похорон семья погибшего на СВО челябинца нашла в гробу чужое тело

В Агаповском районе Челябинской области родственникам погибшего в зоне СВО полицейского привезли чужое тело. Об этом сообщает «Верстов.Инфо».

По данным агентства, тело мужчины доставили в цинковом гробу. Когда его мать и сестра настояли на том, чтобы увидеть тело, внутри лежал другой военнослужащий. Им оказался молодой человек из тюменского поселка. Женщины связались с членами его семьи, попросили вскрыть доставленный туда гроб и сделать опознание.

Согласно материалу, похороны погибшего полицейского должны были состояться в воскресенье, 24 ноября, но из-за ошибки церемония была отменена.

Весной жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына из-за сомнений в причинах его смерти и потребовала расследования обстоятельств случившегося. Матери и отцу 34-летнего добровольца с позывным «Мудрый» из Волгограда сообщили о гибели их сына в зоне СВО на Украине. Вначале им выдали справку, в которой было написано, что мужчина погиб от огнестрельного ранения. Однако затем им стало известно о существовании другого документа, где причиной смерти указан суицид. Они в это не поверили.

Ранее мать троих детей умерла, узнав о гибели мужа на СВО.