Власти Молдавии отреагировали на сообщения о массовых получениях повесток

В Министерстве обороны Молдавии назвали информацию о массовых вызовах в военкоматы по повесткам фейком, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Министерство обороны заявляет, что не отправляло никаких повесток гражданам, и что вся эта информация ложна. Их цель ясна: посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в контексте текущих избирательных процессов», — говорится в сообщении.

В Минобороны призвали граждан Молдавии сохранять бдительность, не поддаваться обману и доверять информации исключительно из официальных источников государственных органов.

25 сентября некоторые молдавские Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что жителям страны массово рассылают повестки. В них якобы в качестве цели явки указывается «прояснение военной ситуации».

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика. Президент страны Майя Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю.