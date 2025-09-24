Российские военные уничтожили ангар с самолетами и склад БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Днепропетровской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Он заявил, что удар был нанесен в районе аэродрома «Каменка». По информации подпольщиков, этот объект используется ВСУ для сборки и запуска беспилотников самолетного типа.

Источники Лебедева рассказали, в результате атаки есть несколько ликвидированных военных и не менее четверых тяжелораненых, среди них иностранцы. Для их эвакуации задействовали вертолеты.

До этого российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения спецоперации. Атаки были осуществлены с помощью боевых самолетов, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России.

Ранее российские военные сбили украинский истребитель.