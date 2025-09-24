Белоусов рассказал о масштабе применения беспилотников на СВО

Белоусов: дроны помогают в решении 80% огневых задач на СВО

В настоящее время дроны помогают в решении большинства огневых задач в зоне проведения СВО, рассказал на совете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач», — рассказал министр.

По его словам, успех действий армии сейчас во многом определяют БПЛА, поэтому на первый план выходит развитие систем управления дронами.

В начале сентября заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в течение года подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов противника.

Криворучко добавил, что только за последние три месяца подразделения Центра «Рубикон» выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.