В Минобороны рассказали о борьбе Центра «Рубикон» с FPV-дронами ВСУ

Минобороны: за год операторы «Рубикона» подавили более 44 тыс. FPV-дронов ВСУ
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В течение года подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов противника. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Он уточнил, что за год операторы «Рубикона» уничтожили более пяти тысяч единиц различного вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, уничтожено более 3,7 тысячи автомобилей повышенной проходимости, используемых украинской армией для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тысячи средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тысячи объектов военной инфраструктуры. Подавлено более 44 тысяч FPV-дронов.

Криворучко добавил, что только за последние три месяца подразделения Центра выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов в зоне СВО.

29 августа сообщалось, что расчет российской реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил подземный забетонированный бункер с личным составом элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра» Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении.

Ранее сообщалось, что российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.

