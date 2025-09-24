Российские военные получили партию новых истребителей

Партия новых многофункциональных истребителей Су-35С изготовлена и передана Минобороны РФ в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Один из летчиков Воздушно-космических сил РФ рассказал, что специальная истребительная авиационная группа уже получила новую партию многофункциональных истребителей. По его словам, Су-35С выполняет все боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством.

Специалисты отметили, что истребители предназначены для реализации операций в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродрома базирования. Данный лайнер, по данным «Ростеха», является переходным звеном к истребителям пятого поколения.

В пресс-службе добавили, что все заводы по изготовлению авиации работают на максимальных мощностях, сохраняя стабильные темпы поставки боевых самолетов в войска.

До этого сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским военным партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».

Специалисты рассказали, что боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

Ранее российские войска получили партию БМП-3 и БМД-2.