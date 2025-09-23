В МИД Болгарии оправдали мобилизацию своего гражданина в ВСУ

Радаев направил запрос в МИД страны о мобилизации болгарина в ВСУ

Президент Болгарии Румен Радев отправил запрос в МИД страны, чтобы там разъяснили ситуацию с мобилизацией болгарского гражданина в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

Болгарский лидер хочет прояснить ситуацию с насильственным задержанием в Одессе гражданина Болгарии Любомира Кирова и его мобилизации в ВСУ, а также выяснить какие действия предприняли дипломаты по этому вопросу.

МИД Болгарии проинформировал главу государства, что данный гражданин имеет два гражданства – болгарское и украинское, в связи с чем имеет определенные обязательства перед Украиной, и это касается в том числе вопроса мобилизации.

«Болгарская сторона следит за развитием ситуации и прилагает все усилия в рамках своих возможностей по обеспечению прав гражданина Болгарии», — добавили в МИД.

В СМИ Болгарии до этого писали, что Киров является инвалидом и имеет ряд других заболеваний. Со слов родителей мужчины, он был насильно мобилизован в украинскую армию.

