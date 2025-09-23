На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Болгарии оправдали мобилизацию своего гражданина в ВСУ

Радаев направил запрос в МИД страны о мобилизации болгарина в ВСУ
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент Болгарии Румен Радев отправил запрос в МИД страны, чтобы там разъяснили ситуацию с мобилизацией болгарского гражданина в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

Болгарский лидер хочет прояснить ситуацию с насильственным задержанием в Одессе гражданина Болгарии Любомира Кирова и его мобилизации в ВСУ, а также выяснить какие действия предприняли дипломаты по этому вопросу.

МИД Болгарии проинформировал главу государства, что данный гражданин имеет два гражданства – болгарское и украинское, в связи с чем имеет определенные обязательства перед Украиной, и это касается в том числе вопроса мобилизации.

«Болгарская сторона следит за развитием ситуации и прилагает все усилия в рамках своих возможностей по обеспечению прав гражданина Болгарии», — добавили в МИД.

В СМИ Болгарии до этого писали, что Киров является инвалидом и имеет ряд других заболеваний. Со слов родителей мужчины, он был насильно мобилизован в украинскую армию.

Ранее покинувший Украину депутат Рады назвал цену спасения от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами