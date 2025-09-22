На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подлете к Ярославлю уничтожили три украинских беспилотника

Губернатор Ерваев: на подлете к Ярославлю силы ПВО сбили три украинских дрона
Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия», — заявил губернатор.

Евраев напомнил жителям, что при обнаружении обломков дронов необходимо отойти на безопасное расстояние и рассказать о местоположении обломков по номеру 112. Он подчеркнул, что военные ведомства занимаются обеспечением безопасности в регионе.

В утренней сводке Минобороны РФ сообщалось, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, из них 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. По его словам, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом три человека спасти не удалось.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

