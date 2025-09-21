На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница

Гладков: жительница Шебекино погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
true
true
true
close
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Мирная жительница погибла во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате прилета боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте», — говорится в заявлении.

Также из-за действий украинских войск оказались повреждены автомобиль и три частных дома. В зданиях были выбиты окна, посечены фасады и кровли.

19 сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Хомутовский район Курской области. Один из дронов нанес удар по ехавшему мотоциклу в селе Амонь. В результате погиб управлявший транспортным средством 55-летний мужчина, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, другой БПЛА атаковал грузовой автомобиль в населенном пункте Калиновка. Из-за действий украинских войск пострадал 36-летний мужчина — у него диагностировали осколочное ранение. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее на подконтрольной российским властям территории Харьковской области во время атаки ВСУ погиб мирный житель.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами