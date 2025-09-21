Гладков: жительница Шебекино погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате прилета боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте», — говорится в заявлении.

Также из-за действий украинских войск оказались повреждены автомобиль и три частных дома. В зданиях были выбиты окна, посечены фасады и кровли.

19 сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Хомутовский район Курской области. Один из дронов нанес удар по ехавшему мотоциклу в селе Амонь. В результате погиб управлявший транспортным средством 55-летний мужчина, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, другой БПЛА атаковал грузовой автомобиль в населенном пункте Калиновка. Из-за действий украинских войск пострадал 36-летний мужчина — у него диагностировали осколочное ранение. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее на подконтрольной российским властям территории Харьковской области во время атаки ВСУ погиб мирный житель.