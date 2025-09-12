Мирный житель погиб в Харьковской области в результате атаки ВСУ

В селе Таволжанка в Харьковской области погиб мирный житель в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на взятые под контроль российской стороной населенные пункты региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По его словам, в селе Ольшана один из жителей получил ранение. Его госпитализировали в местную больницу.

Ганчев отметил, что украинская сторона нанесла более 20 ударов по гражданской инфраструктуре с помощью FPV-дронов в селе Богдановское Харьковской области.

До этого сообщалось, что в Калужской области обломки сбитого ночью беспилотника повредили три автомобиля. По его словам, в течение ночи в небе над регионом сбили 18 украинских дронов на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска.

Утром 12 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью в регионах страны сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. При этом наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области ликвидировали 42 беспилотника, в Ленинградской области — 28.

