Группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение на юге Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала группа военнослужащих 47-й ОМБр. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение», — сказал собеседник агентства.

27 августа силовики сообщили, что ВСУ практически полностью утратили контроль над Юнаковкой и правобережной частью Волчанска в Харьковской области. По их данным, украинские войска контролировали лишь небольшой участок на юго-западной окраине Юнаковки.

7 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные выбили ВСУ из села Юнаковка в Сумской области Украины, откуда украинская армия в 2024 году вела наступление на Суджу в Курской области. По его словам, информацию о взятии села подтвердили российские военные.

Ранее украинские десантники попали в окружение на одном из участков фронта.