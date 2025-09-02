ТАСС: группа десантников ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области

Группа десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям «Севера»», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что для украинских военных отрезаны пути снабжения, в том числе по воздуху, а также пути эвакуации.

До этого офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук говорил, что город Купянск находится под серьезной угрозой.

По его словам, российские войска сосредоточили на этом участке фронта значительные резервные силы для проведения штурмовых операций.

Согласно заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, российские военные почти завершили блокирование Купянска и установили контроль над половиной городской территории.

