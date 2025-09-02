На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские десантники попали в окружение на одном из участков фронта

ТАСС: группа десантников ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Группа десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям «Севера»», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что для украинских военных отрезаны пути снабжения, в том числе по воздуху, а также пути эвакуации.

До этого офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук говорил, что город Купянск находится под серьезной угрозой.

По его словам, российские войска сосредоточили на этом участке фронта значительные резервные силы для проведения штурмовых операций.

Согласно заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, российские военные почти завершили блокирование Купянска и установили контроль над половиной городской территории.

Ранее на видео попало форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами