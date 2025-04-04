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Осужденный экс-полковник ФТС объяснил взятки сбором денег на нужды СВО

«Ъ»: осужденный экс-полковник ФТС Алеев назвал взятки деньгами на нужды СВО
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший полковник Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Алеев, осужденный на 10 лет за получение взяток, заявил, что обнаруженные у него при обыске деньги были собраны на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время таможенник пытается обжаловать решение суда о конфискации активов. По словам Алеева, часть средств он занял у коллеги и хранил их дома, чтобы поддержать бойцов СВО. Однако проверка показала, что деньги имеют коррупционное происхождение и являются взяткой, которую полковник ФТС получил за помощь в беспрепятственном оформлении автомобилей на таможне.

По данным Генпрокуратуры, обнаруженные в ходе обыска у Алеева деньги, включая $91 тыс. и 16 млн рублей, значительно превышают его задекларированные доходы за 2001-2022 годы, которые составили 18,7 млн рублей. Часть суммы, около 6,5 млн рублей, он попытался объяснить дарственной от отца, однако доказательства этого факта предоставлены не были.

Алеев был признан виновным по двум эпизодам взяточничества на сумму $20 тыс. и 900 тысяч рублей. Одинцовский горсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного 20 млн рублей и лишил его звания полковника ФТС.

Алеев был арестован в марте 2023 года вместе с заместителем начальника Центрального таможенного управления Александром Бегловым. В рамках расследования у экс-полковника изъяли более 40 млн рублей, документы и дорогостоящие предметы.

Ранее бывшего сотрудника Минобороны России приговорили к семи годам за взятку.

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