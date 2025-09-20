На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские десантники заблокировали штурмовиков Украины в Запорожье

Боец ВС РФ сообщил о блокированных в Запорожье штурмовиках ГУР Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

В Запорожской области российские воздушно-десантные войска заблокировали штурмовиков 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.

По его словам, армия России полностью перехватила логистику, оставив заблокированных без еды и воды. Он добавил, что за две недели до блокады украинской стороны к ним приезжали машины с провизией.

Военнослужащий утверждает, что украинские бойцы, доведенные до отчаяния, вынуждены пить собственную мочу.

До этого сообщалось, что российские военные провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область. В Днепре и Павлограде зафиксировали серии ударов, в последнем прозвучали порядка 15 взрывов.

19 сентября российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным журналистов, в него попали около 6000 украинских солдат.

Ранее российские военные уничтожили бронемашину ВСУ «Гюрза».

