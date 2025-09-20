Стало известно о приостановке США продажи части вооружения Европе

США приостанавливают продажи вооружений, в частности систем противовоздушной обороны Patriot, некоторым европейским странам из-за сокращения запасов. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

Отмечается, что ранее Пентагон внезапно решил не продавать Дании системы ПВО стоимостью в несколько миллионов долларов, несмотря на то, что этого добивались несколько недель.

Неназванные чиновники из администрации президента США сообщили, что Пентагон установил дефицит некоторых видов вооружений и принимает меры по блокированию новых запросов из Европы на покупку этих систем.

Пока неизвестно, как долго продлится такой отказ. Если такая политика продлится долго, она рискует вызвать новые споры с союзниками и сократить военное влияние США в Европе, говорится в статье.

Это изменение также означает потерю миллиардов долларов государственных и частных доходов, уменьшение количества рабочих мест в оборонной промышленности, ограничение расширения производства и закрытие исследований, добавил автор материала.

Ранее Трамп одобрил первый оплаченный Европой пакет помощи Украине.