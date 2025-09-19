На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссар по обороне обсудит с коллегами разработку «стены дронов»

Комиссар ЕС Кубилюс обсудит создание «стены дронов» после падения БПЛА в Польше
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс планирует обсудить с коллегами инициативу создания «стены дронов» вдоль восточной границы Европейского союза (ЕС). Об этом он рассказал Reuters.

По словам Кубилюса, некоторые европейские страны обсуждали эту идею до инцидента с упавшими беспилотниками в Польше. Сообщается, что в настоящий момент исполнительный орган ЕС рассматривает вариант незамедлительной реализации этой инициативы.

Кроме того, в агентстве уточнили, что в проекте также предполагается участие представителей Украины.

Напомним, идею разработки «стены дронов» на восточном фланге НАТО еврокомиссар озвучил после нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее еврокомиссар призвал интегрировать Украину в оборону ЕС на случай «дня Х».

