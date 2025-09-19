На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о недостатках западных «паркетных» танков

УВЗ: «паркетные» танки западного производства вязнут из-за большой массы
true
true
true
close
Global Look Press

Большинство современных танков западного производства отличаются посредственной проходимостью в связи с их большой массой. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Красная звезда» рассказали специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Один из собеседников издания, представившийся Антоном, назвал последнюю модификацию произведенного в Германии танка Leopard 2 неплохой машиной. Мужчина подчеркнул, что танки этого семейства применялись в реальных боевых действиях.

«Все остальные танки иностранного производства мы относим к «паркетным». Просто потому, что, в частности, в условиях украинского чернозема, они из-за большой бронемассы просто вязнут», — сказал специалист.

Он пояснил, что западные конструкторы хотели укрыть экипажи танков за толстой броней. Но она не является препятствием для российских средств поражения.

17 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий танк Stridsvagn 103 шведского производства. Технику обнаружили на Сумском направлении.

Stridsvagn 103 является шведским основным боевым танком 1960-х годов. Это первая в мире серийная машина данного вида, в которой использовалась газотурбинная силовая установка.

Ранее на Западе заявили, что Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами