Большинство современных танков западного производства отличаются посредственной проходимостью в связи с их большой массой. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Красная звезда» рассказали специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Один из собеседников издания, представившийся Антоном, назвал последнюю модификацию произведенного в Германии танка Leopard 2 неплохой машиной. Мужчина подчеркнул, что танки этого семейства применялись в реальных боевых действиях.

«Все остальные танки иностранного производства мы относим к «паркетным». Просто потому, что, в частности, в условиях украинского чернозема, они из-за большой бронемассы просто вязнут», — сказал специалист.

Он пояснил, что западные конструкторы хотели укрыть экипажи танков за толстой броней. Но она не является препятствием для российских средств поражения.

17 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий танк Stridsvagn 103 шведского производства. Технику обнаружили на Сумском направлении.

Stridsvagn 103 является шведским основным боевым танком 1960-х годов. Это первая в мире серийная машина данного вида, в которой использовалась газотурбинная силовая установка.

Ранее на Западе заявили, что Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams.