Командир отряда ВСУ уехал в отпуск, пока его подчиненные несли потери

ТАСС: при отступлении отряда ВСУ под Харьковом его командир уехал в отпуск
Alina Smutko/Reuters

Во время того, как 11-й отряд Госпогранслужбы Украины нес потери при отступлении из Харьковской области, его командир решил уехать в отпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В то время, когда подразделение отступает и несет большие потери в Харьковской области, командир 11-го [отряда] полковник Руслан Цапюк отправляется в отпуск, чтобы не пропустить «бархатный сезон» и застать последние теплые деньки этого года в Одессе», — говорится в сообщении.

Также Цапюка обвиняют в жестоком отношении к солдатам и коррупции. Отмечается, что у военного командования Украины в почете «командиры-мясники», поэтому офицер вряд ли понесет наказание за свои действия.

17 сентября стало известно, что 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла последний боеспособный батальон. Подразделения понесли потери в ходе боев в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляют раненых солдат на позиции в Харьковской области.

