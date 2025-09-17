Силы ПВО отразили налет украинских беспилотников на Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили шесть дронов ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 15:00 по московскому времени уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отменил ракетную опасность на всей территории Белгородской области в 15:51 (мск). Он отметил, что атаке подверглось здание правительства. В результате налета, по уточненной информации, пострадали две сотрудницы администрации. Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Их доставили в больницу для оказания первой помощи.

17 сентября на территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, также сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель.

Мужчина получил баротравму. Гладков добавил, что в результате удара фасад здания получил повреждения. В настоящее время на месте атаки работают сотрудники оперативных служб, отметил губернатор.

Ранее беспилотник повредил больницу в Белгородской области.