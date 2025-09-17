На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО отразили налет украинских беспилотников на Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили шесть дронов ВСУ в Белгородской области
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 15:00 по московскому времени уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отменил ракетную опасность на всей территории Белгородской области в 15:51 (мск). Он отметил, что атаке подверглось здание правительства. В результате налета, по уточненной информации, пострадали две сотрудницы администрации. Они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Их доставили в больницу для оказания первой помощи.

17 сентября на территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, также сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель.

Мужчина получил баротравму. Гладков добавил, что в результате удара фасад здания получил повреждения. В настоящее время на месте атаки работают сотрудники оперативных служб, отметил губернатор.

Ранее беспилотник повредил больницу в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами