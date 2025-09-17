Российские танки определяют тренды в мировой тяжелой бронетехнике, сообщает Telegram-канал госкорпорации «Ростех».

«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы компании, главный секрет российских танков — это уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности машин к различным условиям среды. Кроме того, отечественные танки остаются единственными в мире машинами, которые оснащены эффективным комплексом управляемого вооружения. Это дает им преимущество в дальности поражения целей прямой наводкой.

В августе в госкорпорации «Ростех» говорили, что российские танки превратились в эффективное орудие как для поражения целей, так и для разведки.

До этого один из российских бойцов рассказал, что солдаты ВС РФ нередко организовывают круговую оборону танков с помощью сеток и лесок. Таким образом военной технике удается продолжительное время защищаться от вражеских беспилотников. Военный добавил, что танк стоит до конца — эвакуация не производится вплоть до момента его выхода из строя.

Ранее в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов».