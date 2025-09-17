На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Ростехе» назвали уникальную особенность российских танков

«Ростех»: российские танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские танки определяют тренды в мировой тяжелой бронетехнике, сообщает Telegram-канал госкорпорации «Ростех».

«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы компании, главный секрет российских танков — это уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности машин к различным условиям среды. Кроме того, отечественные танки остаются единственными в мире машинами, которые оснащены эффективным комплексом управляемого вооружения. Это дает им преимущество в дальности поражения целей прямой наводкой.

В августе в госкорпорации «Ростех» говорили, что российские танки превратились в эффективное орудие как для поражения целей, так и для разведки.

До этого один из российских бойцов рассказал, что солдаты ВС РФ нередко организовывают круговую оборону танков с помощью сеток и лесок. Таким образом военной технике удается продолжительное время защищаться от вражеских беспилотников. Военный добавил, что танк стоит до конца — эвакуация не производится вплоть до момента его выхода из строя.

Ранее в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами