РИА Новости: причастная к краже средств со сборов для ВСУ попала в список Forbes

Причастная к краже средств со сборов для ВСУ Анна Архипова попала в список Forbes «30 до 30». Об этом сообщает РИА Новости.

В данный список входят 600 человек младше 30 лет, признанных выдающимися в 20 отраслях экономики.

«Речь идет об Анне Архиповой с позывным «Цунами», которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной «Содр») воровала средства на военную помощь для ВСУ», — сообщил РИА Новости некий осведомленный источник.

По данным агентства, Архипова была возлюбленной «Содра». Сейчас она командует отделением 14 полка беспилотных систем ВСУ.

До этого ТАСС писало, что бойцы ВСУ возводят блиндажи за свои деньги из-за мародерства и краж в тылу. По словам пленного бойца отдельной президентской бригады ВСУ Алексея Сидорика, если украинцы могут укрыться в подвалах домов, то тем, кто вынужден держать оборону в окопах, приходится «довольствоваться наименьшим».

Ранее украинский пленный заявил об отправке в Курскую область неподготовленных бойцов.